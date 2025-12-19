Сливен. Новини от източника. Последни новини

КОЛЕДНИЯТ ДУХ ОЖИВЯ В УЧИЛИЩНАТА РАБОТИЛНИЦА НА ТРЕТОКЛАСНИЦИТЕ

, Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 39 минути | 1

Снимка 1

В навечерието на най-светлия празник – Коледа – третокласниците заедно със своите родители се включиха в специална коледна работилница, изпълнена с творчество, усмивки и празнично настроение.

В уютна атмосфера на сътрудничество и вдъхновение, малки и големи творци изработиха прекрасни коледни украси и вълшебства, които ще зарадват всички посетители на предстоящия училищен коледен базар.

Работилницата се превърна не само в място за създаване на красиви изделия, но и в ценен момент на споделено време между деца и родители – време, в което празничният дух обедини всички в обща кауза.

Снимки

Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Снимка 7
Снимка 8
Снимка 9
Снимка 10
Снимка 11
Снимка 12
Снимка 13
Снимка 14
Снимка 15
Снимка 16
Снимка 17
Снимка 18
Снимка 19
Снимка 20
Снимка 21
Снимка 22
Снимка 23
Снимка 24
Снимка 25
Снимка 26
Снимка 27
Снимка 28
Снимка 29
Снимка 30
Снимка 31
Снимка 32
Снимка 33
Снимка 34
Снимка 35
Снимка 36
Снимка 37
Снимка 38
Снимка 39
Снимка 40

Реклама