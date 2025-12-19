КОЛЕДНИЯТ ДУХ ОЖИВЯ В УЧИЛИЩНАТА РАБОТИЛНИЦА НА ТРЕТОКЛАСНИЦИТЕ

19.12.2025 14:52 , Невелина Кикьова (X СОУ )

В навечерието на най-светлия празник – Коледа – третокласниците заедно със своите родители се включиха в специална коледна работилница, изпълнена с творчество, усмивки и празнично настроение.

В уютна атмосфера на сътрудничество и вдъхновение, малки и големи творци изработиха прекрасни коледни украси и вълшебства, които ще зарадват всички посетители на предстоящия училищен коледен базар.

Работилницата се превърна не само в място за създаване на красиви изделия, но и в ценен момент на споделено време между деца и родители – време, в което празничният дух обедини всички в обща кауза.