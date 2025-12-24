24.12.2025 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 42 минути | 20

Уважаеми съграждани,

Скъпи приятели,

На прага сме на един от най-светлите и обичани празници в годината – Рождество Христово. Време за семейство, топлина и надежда. Нека коледните дни донесат в домовете ни мир, радост и благоденствие! В края сме на една година, изпълнена с предизвикателства. Заедно успяхме да постигнем много и да преодолеем трудностите, които се изпречиха на пътя ни. Благодарен съм на всички вас за подкрепата, усилията и ангажираността ви към нашата общност.

През 2025 г. започнахме подготовката на множество проекти, насочени към подобряване на инфраструктурата, образованието, здравеопазването и социалните услуги. Изпълняваме ангажиментите си с отговорност за утрешния ден, за по-доброто бъдеще на децата ни. В ежедневната си работа търсим обединение, усещане за общност и принадлежност.

Ще продължим и занапред да работим усилено за развитието на нашата община и за подобряване на качеството на живот на всички жители. В навечерието на Новата година нека си пожелаем да сме здрави, да постигаме успехи и просперитет! Нека да работим заедно за един по-добър и спокоен свят! Да превръщаме Сливен в място на сбъднати мечти, сплотена общност с памет за миналото, ползотворно настояще и с мисъл за бъдещето!

Пожелавам здраве, щастие и успехи през новата година! Да бъдат светли и мирни празничните дни!

Стефан Радев

Кмет на община Сливен