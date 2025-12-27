Честит Стефановден!

27.12.2025 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Православната църква почита паметта на първия християнски мъченик – Свети Стефан. Празнуващите имен ден в община Сливен са 5 285.

Мъжете с името Стефан са 1539. 666 дами носят името Стефка. Стефи е един гражданин на Сливен. 49 господа се казват Стефко, Стефчо – 17. Една е дамата с името Стефа. 27 жени от общината се казват Стефана. Стефанка са 168 дами, 63 са Стефания. 163 са представителките на нежния пол с името Стефани. Стамен са 17 господа. 4 са жените, кръстени Стамена, 12 – Стана. Имен ден празнуват днес и мъжете, носещи името Венцислав. Те са 96 души. Дамите Венцислава са 15. 13 мъже са с името Венцеслав, а Венцеслава се казват 6 жени. Стоян също празнува. 1499 са господата с това име. Имен ден празнуват и жените с името Стоянка. Те са 827. 102 са господата, кръстени Стойко.

Честит празник на всички именици! Община Сливен им пожелава здраве, щастие и много късмет!