Спортното училище в Сливен отличи най-добрите спортисти за 2025 година

19.12.2025 16:07 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди около 1 час | 42

Спортното училище „Димитър Рохов“ отличи днес най-добрите спортисти за 2025 година. Събитието в зала „Васил Левски“ събра ученици, треньори, преподаватели и много приятели. Специален гост беше заместник-кметът Пепа Чиликова, която от името на кмета Стефан Радев поздрави целия екип на училището.

„Това е ден за гордост, защото зад всеки успех стоят много труд, постоянство, лишения и силна воля. Възпитаниците на училището доказват, че спортът възпитава характер, дисциплина и отговорност, а постигнатите резултати са плод на всеотдайността както на състезателите, така и на техните треньори и учители. Благодарим ви, че с труда си прославяте името на училището и на Сливен“, каза Чиликова.

Тя използва случая и в навечерието на Рождество Христово пожела на всички много здраве, топлина и уют в домовете им.

Пепа Чиликова връчи отличията на най-добрите състезатели по борба. Председателят на Общинския съвет Димитър Митев, който също беше сред гостите, връчи наградите на най-добрите акробати. Награди връчи също председателят на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта към Общинския съвет Пламен Крумов.

Директорът на училището Лъчезар Дойчев благодари на целия екип, на учениците и на родителите за всеотдайността, старанието и общата работа за успехите на възпитаниците на спортното школо.