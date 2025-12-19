Предстоящи богослужения

Програма на богослуженията, които ще възглави Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений
***
25 декември – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
гр. Сливен – Катедрален храм „Св. Димитър Солунски“
09:00 ч. – Архиерейска св. Литургия
***
26 декември- СЪБОР НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
гр. Бургас – храм „Св. Богородица“
09:00 ч. – Архиерейска св. Литургия
***
27 декември – Св. първомъченик и архидякон Стефан
Манастир „Рождество Богородично“, с. Кабиле
09:00 ч. – Архиерейска св. Литургия в храм „Св. архид. Стефан“
***
1 януари (четвъртък) – Нова Година
гр. Бургас – Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“
09:30 ч. – Архиерейска Василиева св. Литургия
11:00 ч. – Новогодишен молебен
***
5 януари (понеделник) – Водици
гр. Сливен – Катедрален храм „Св. Димитър Солунски“
08:30 ч. – Архиерейска св. Литургия
10:30 ч. – Велик водосвет
***
6 януари (вторник) – БОГОЯВЛЕНИЕ
гр. Бургас – Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“
08:30 ч. – Архиерейска св. Литургия
10:30 ч. – Велик богоявленски водосвет
11:00 ч. – Освещаване на бойните знамена пред храма
11:30 ч. – Литийно шествие до Моста и хвърляне на Честния Кръст във водите на Черно море
***
7 януари (сряда) – Св. Йоан Кръстител (Ивановден)
гр. Созопол – храм „Св. св. Кирил и Методий“
09:00 ч. – Архиерейска св. Литургия