Предстоящи богослужения

Програма на богослуженията, които ще възглави Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений

***

25 декември – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

гр. Сливен – Катедрален храм „Св. Димитър Солунски“

09:00 ч. – Архиерейска св. Литургия

***

26 декември- СЪБОР НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

гр. Бургас – храм „Св. Богородица“

09:00 ч. – Архиерейска св. Литургия

***

27 декември – Св. първомъченик и архидякон Стефан

Манастир „Рождество Богородично“, с. Кабиле

09:00 ч. – Архиерейска св. Литургия в храм „Св. архид. Стефан“

***

1 януари (четвъртък) – Нова Година

гр. Бургас – Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“

09:30 ч. – Архиерейска Василиева св. Литургия

11:00 ч. – Новогодишен молебен

***

5 януари (понеделник) – Водици

гр. Сливен – Катедрален храм „Св. Димитър Солунски“

08:30 ч. – Архиерейска св. Литургия

10:30 ч. – Велик водосвет

***

6 януари (вторник) – БОГОЯВЛЕНИЕ

гр. Бургас – Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“

08:30 ч. – Архиерейска св. Литургия

10:30 ч. – Велик богоявленски водосвет

11:00 ч. – Освещаване на бойните знамена пред храма

11:30 ч. – Литийно шествие до Моста и хвърляне на Честния Кръст във водите на Черно море

***

7 януари (сряда) – Св. Йоан Кръстител (Ивановден)

гр. Созопол – храм „Св. св. Кирил и Методий“

09:00 ч. – Архиерейска св. Литургия