Сливен, кратки вечерни новини, 19.12.2025 г., петък

19.12.2025 16:13 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 5 часа | 171

През октомври 2025 г. приходите от нощувки в област Сливен възлизат на 702 600 лв., от които 473 700 лв. идват от българи, а 228 900 лв. – от чуждестранни посетители.

Административният съд в Сливен отложи за 27 януари 2026 г. делото по обжалването на разрешителното за изгаряне на RDF (гориво от отпадъци) в „Топлофикация – Сливен – инж. Ангел Ангелов“ ЕАД.

В ОДМВР и РДПБЗН в Сливен е създадена организация и са предприети мерки по отношение опазване на обществения ред, пътната и пожарна безопасност преди и по време на предстоящите празници и съпътстващите ги почивни дни.

Спортното училище „Димитър Рохов“ проведе тържествена церемония, на която бяха наградени най-изявените спортисти за 2025 година.

Заместник областният управител Фатме Мустафова участва в кръгла маса на тема „Превенция на ранните бракове и раждания“, проведена на 17 декември в Сливен.

Програмата „Коледа в библиотеката“ – 2025 на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ в Сливен завърши с награждаването на победителите в конкурса за коледна картичка и оригинално коледно пожелание „Коледна магия“ – 2025.

По време на Коледните и Новогодишни празници дежурни екипи на Отделението по трансфузионна хематология към МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен ще приемат кръводарители на 26 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. от 8:00 до 14:00 часа в Кръвния център на ДКЦ-1.