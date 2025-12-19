КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЧКА ИЗПЪЛНИ 4.А КЛАС С ПРАЗНИЧЕН ДУХ

19.12.2025 20:46 , Невелина Кикьова (X СОУ )

С много усмивки, вдъхновение и коледно настроение премина Коледната работилничка в 4.а клас. В навечерието на най-светлите празници учениците заедно със своите родители се потопиха в магията на творчеството и сътвориха истински празник за сетивата.

Малки и големи обединиха усилия, фантазия и сръчност, за да изработят красиви коледни украси, венци, картички и празнични сувенири за предстоящия празник. Класната стая се превърна в истинска коледна работилница, изпълнена с блясък, цветове и аромат на празници.

Освен че създадоха прекрасни ръчно изработени изделия, децата и родителите споделиха незабравими моменти заедно – моменти на радост, смях и сплотеност. Работилничката не беше просто творческо занимание, а истински урок по сътрудничество, доброта и празничен дух.

Когато сме заедно, празниците са още по-вълшебни.