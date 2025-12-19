КОЛЕДНО ВЪЛШЕБСТВО В ПЪРВИ КЛАС

19.12.2025 21:14 , Невелина Кикьова (X СОУ )

С много вълнение и блестящи очи първокласниците посрещнаха Коледа по най-красивия начин – с празнична коледна работилничка, изпълнена с усмивки и детска радост. Класната стая се превърна във вълшебно място, където всяко дете вложи частица от своето въображение и добро настроение.

Заедно със своите родители малките ученици изработиха вълшебни коледни топчета, украсени с много фантазия, блясък и празнични цветове. Всяко топче носеше своята малка коледна магия – създадена с детски ръце и големи сърца.

Работилничката се превърна в истински празник на споделеното време, топлината и радостта от съвместното творчество. Усмивките, смехът и доброто настроение направиха очакването на Коледа още по-светло и вълнуващо.

Първокласниците доказаха, че коледното вълшебство оживява там, където има обич, въображение и споделени мигове.