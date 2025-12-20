Игнажден е! Светли празници!

20.12.2025 08:04 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен | България | преди 44 минути | 45

Всяка година на 20 декември отбелязваме Игнажден. Тъй като празникът е разположен в близост до зимното слънцестоене в народната култура на българите, той се свързва с раждането на новото слънце. Приема се като начало на новия годишен цикъл и се празнува за „плодородие и берекет”.

За Игнажден е особено характерен обредът „полазване“. Стопаните на всеки дом гледали кой първи ще влезе в дома им. Наричали го полазник. Вярвали, че от него зависи какъв ще бъде животът на семейството през следващата година. Ако гостът е бил добър човек, се надявали, че и годината ще е добра, плодородна и здрава. Стопаните задължително гощавали и дарявали полазника.

На този ден има поверие, че нищо не се изнася от къщата и не се дава назаем, за да не излезе късметът от дома.

Игнажден се смята за първия от поредицата коледни и новогодишни празници.

Целият екип на Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен Ви пожелава светли, мирни и споделени празници!