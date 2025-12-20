Игнажден в Сливен

20.12.2025 11:13 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Митрополия Сливен | България

На 20 декември, когато Православната църква чества паметта на св. Игнатий Богоносец, в храм „Св. преп. Петка Параскева“ в гр. Сливен беше отслужена тържествена архиерейска св. Литургия.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в съслужение със ставрофорен иконом Евгений Янакиев, иконом Йоан Петров – архиерейски наместник на Ямболска духовна околия и председател на храма, иконом Панайот Сотиров, духовен надзорник, архидякон Вартоломей, архидякон Поликарп и дякон Владимир Рогачев.

Песнопенията бяха изпълнени от псалтите на храма под ръководството на г-н Александър Учиков.

В храма се събраха множество вярващи християни, дошли да почетат великия мъченик и апостолски мъж на Църквата – св. Игнатий Богоносец.

В проповедта си митрополит Арсений говори за живота и подвизите на светия йерарх – ученик на св. ап. Йоан Богослов, втори по ред архиепископ на Антиохия, свидетел на апостолската вяра и непримирим защитник на Църковното единство. Той припомни и знаменитото послание на св. Игнатий до римските християни, в което светителят със свята решимост моли да не бъде възпрепятстван мъченическият му подвиг, както и свидетелствата за неговия смел разговор с римския император и твърдата му готовност да изповяда Христа „дори до смърт“.

Митрополитът насърчи вярващите да подражават на вярата и смелостта на св. Игнатий, да пазят единството на Църквата и да живеят с надежда, укрепени от благодатта на Светата Евхаристия.

По повод своя имен ден в чест на свети Йоан Кронщадски, чиято памет Светата Църква почита на 20 декември, иконом Йоан Петров прие архиерейска благословия от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, който като знак на признателност и духовна обич му връчи нагръден кръст за спомен.

Преди няколко дни именния си ден отбеляза и о. Евгений. В знак на обич, признателност и духовно насърчение владиката подари и на него нагръден кръст, като пожелa крепко здраве, ревност, мъдрост и достойно благодатно служение на Божията нива, „където всеки труд в Господа не е напразен“.

След светата Литургия множеството благочестив народ пристъпи за благословение, а верните получиха нафора от ръцете на о. Йоан.