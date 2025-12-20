20.12.2025 14:37 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

С вдъхновение, любов и старание учениците от литературен клуб „Полет на словото“ с ръководител г-жа Ивелина Марлова реализираха своя вълнуваща творческа изява в навечерието на светлите коледни празници. Те изработиха красиви картички, носещи послания на доброта, надежда и споделена човечност.

Създадени с много внимание и лично отношение детските творения намериха своето достойно място в Коледния базар на училището – събитие с благородна кауза, което обедини ученици, учители и родители около идеята за съпричастност и взаимопомощ. Участието на литературния клуб придаде допълнителна стойност на базара, превръщайки словото и творчеството в мост към доброто.

Тази инициатива е ярък пример за това как изкуството и образованието възпитават ценности, развиват социална отговорност и насърчават активната гражданска позиция у децата.