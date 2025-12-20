Монашеско пοстрижение в Бакаджишкия манастир

20.12.2025 19:11 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 20 декември, в навечерието на светлите Рождественски празници, в Бакаджишкия манастир "Св. Възнесение" бе отслужена архиерейска вечерня с последованието на монашеското пострижение.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в манастирския храм "Св. Александър Невски" в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, иконом Йоан Петров – архиерейски наместник на Ямболска духовна околия, иконом Панайот Сотиров – духовен надзорник, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

Песнопенията бяха изпълнени от дякон Владимир Рогачев, г-н Иван Млечков – секретар на Сливенска митрополия и г-н Александър Учиков.

В края на вечернята Негово Високопреосвещенство извърши монашеското пострижение на послушника Васил Петков, родом от с. Бежаново, Ловешко.

Новопостриганият бе воден под мантия от архимандрит Димитрий, а по време на последованието прие монашеското име Евстатий.

Епархийският архиерей се обърна с напътствено слово към новоначалния монах, подчертавайки, че монашеството е път на доброволна жертва, духовен подвиг и радостно служение пред Бога – ангелски живот в човешка плът и свободен отговор на Божията любов. Той го насърчи да пази вярата чиста, сърцето топло и ума устремен към Христос.

В края на службата митрополит Арсений поздрави духовенството и богомолния народ с настъпващия празник на Рождеството Христово, призовавайки всички към духовна трезвост, милост и благодарност към Бога.

На богослужението присъстваха кметът на Община Тунджа г-н Станчо Ставрев, както и приятели на монах Евстатий.

Събитието завърши с обща духовна радост и молитвени пожелания за укрепване на новия монах в неговия подвиг и за Божие благословение над светата обител.