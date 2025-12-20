Сливен, кратки вечерни новини, 20.12.2025 г., събота

20.12.2025 16:05 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 5 часа | 134

Dance Studio „Barbie“ към Военен клуб – Сливен зарадва публиката с празничен коледен концерт, в програмата взеха участие още съставът по арт гимнастика „Туида“, изпълнители от вокален клуб „Ритъм“ с ръководител Елена Пеева, както и други участници.

Кметът на Сливен Стефан Радев беше отличен с две престижни награди от Синдиката на българските учители по време на тържествена церемония в София - той получи призовете „Най-добър социален партньор – кмет“, връчен му от президента на КНСБ Пламен Димитров, както и „Кмет на годината – 2025“ на СБУ.

Спортното училище „Димитър Рохов“ проведе тържествена церемония, на която бяха наградени най-изявените спортисти за 2025 година.

На Игнажден Сливенският митрополит Арсений отслужи празнична архиерейска света литургия в храм „Св. Петка“ в Сливен.

Известният агробизнесмен Георги Пенков стана дядо за първи път - с внучка го дари дъщеря му Нелита, която роди момиченце в столична болница.

По време на Коледните и Новогодишни празници екипи на Отделението по трансфузионна хематология към МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ /Кръвния център в ДКЦ-1/ ще работят на 26 декември 2025 г. – /петък/ и 2 януари 2026 г. – петък.

Съдия Светослава Костова, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ подписа акт за встъпване в длъжност като заместник на административния ръководител, заместник-председател на Окръжен съд – Сливен.