Учениците от IV„а“ клас при ОУ „Панайот Хитов“ участват активно в НП „Иновации в действие“, Модул 1 – Интердисциплинарни уроци с тема „Да разкажем истории със Skratch“. Вече втора седмица г-н Цикалов и г-жа Милка Диамандиева провеждат вдъхновяващи интердисциплинарни занятия с четвъртокласниците.

През предходната седмица учениците комбинираха знания по математика с КМИТ, а тази седмица фокусът беше върху български език и КМИТ. Децата измислиха приказка, упражняваха преразказ и подготвяха код за работа със Skratch под ръководството на своите учители.

С голям ентусиазъм учениците създадоха своята празнична история в Skratch на тема „Коледно приключение“ . Под ръководството на г-н Цикалов те учиха и изграждаха сюжетите си, а с г-жа Милка Диамандиева написаха и реализираха кода в Skratch. Всеки ученик имаше желание да разкаже своята уникална история и да я съживи чрез технологиите.

Поздравления за любознателните ученици и за техните вдъхновяващи учители, които с търпение и професионализъм превръщат учението в истинско приключение. Продължавайте да мечтаете, да творите и да вярвате в силата на знанието!