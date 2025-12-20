Г-жа Василева проведе интересен и динамичен час по математика със състезателен характер с учениците от VII „а“ клас.
Класът бе разделен на два отбора с капитани, като всеки ученик решаваше задача от учебния материал за VII клас и печелеше или губеше точки според бързината и верността на решението.
С голям ентусиазъм учениците се съревноваваха и показаха знания, логическо мислене и отборен дух.
Оспорваният и напрегнат двубой завърши достойно и за двата отбора, оставяйки положителни емоции и мотивация за учене.