20.12.2025 22:10 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

Г-жа Василева проведе интересен и динамичен час по математика със състезателен характер с учениците от VII „а“ клас.

Класът бе разделен на два отбора с капитани, като всеки ученик решаваше задача от учебния материал за VII клас и печелеше или губеше точки според бързината и верността на решението.

С голям ентусиазъм учениците се съревноваваха и показаха знания, логическо мислене и отборен дух.

Оспорваният и напрегнат двубой завърши достойно и за двата отбора, оставяйки положителни емоции и мотивация за учене.