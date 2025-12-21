Сливен, кратки вечерни новини, 21.12.2025 г., неделя

21.12.2025 15:59 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Katrinside организира коледна томбола, която ще се проведе до края на настоящата 2025 година.

На 20 декември, в деня на св. Игнатий Богоносец, в храм „Св. преп. Петка Параскева“ в Сливен бе отслужена тържествена архиерейска света Литургия.

В навечерието на Коледа най-старото училище в Сливен – ОУ „Панайот Хитов“, събра ученици, учители, родители и гости на пъстро и тържествено коледно празненство.

В ОДМВР и РДПБЗН – Сливен е създадена необходимата организация и са предприети допълнителни мерки за гарантиране на обществения ред, както и на пътната и пожарната безопасност преди и по време на предстоящите празници и почивни дни.

Автомобил с опасна техническа неизправност е спрян от движение по време на широкообхватен пътен контрол на пътя Сливен–Ямбол.

В навечерието на Коледа екипът на Топлофикация – Сливен направи празнично посещение в Дневния център за пълнолетни лица с увреждания в града и им подари паркова беседка, както и тематични празнични лакомства.

Община Сливен не предвижда увеличение на такса смет за 2026 г., въпреки че в момента размерът ѝ е един от най-ниските в страната.