КОЛЕДНО ВДЪХНОВЕНИЕ В 4.Б КЛАС

21.12.2025 16:09 , Невелина Кикьова (X СОУ )

СУ "Й. Йовков" | България

В коледна работилница се превърна класната стая на 4.б клас. С творческо въображение, изобретателност, креативност и сръчност ученици и родители се включиха в изработването на красиви коледни украси, празнични картички и ръчно направени сувенири, носещи духа на наближаващите светли празници.

Събитието премина в атмосфера на радост и споделеност, в която всяко дете имаше възможност да покаже своите умения и идеи. Работата рамо до рамо с родителите превърна творческия процес в истински празник, а подкрепата и насърчението от страна на учителите допринесоха за увереността и ентусиазма на учениците.

Коледната работилничка не беше просто занимание, а ценен урок по сътрудничество, търпение и взаимопомощ. Тя остави ярки емоции и доказа, че училището е място, където освен знания се създават и красиви спомени.