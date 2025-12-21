21.12.2025 16:28 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 22 минути | 3

В дните преди Коледа ученици от нашето училище се обединиха около благотворителната инициатива „Доброто е сред нас“, водени от желанието да внесат повече радост, съпричастност и празнично настроение в училищната общност.

С много внимание и искреност те направиха жест на подкрепа към свои връстници, като показаха, че истинската доброта не се измерва в материални неща, а в намеренията и човечността зад тях. Инициативата беше израз на споделеност, грижа и уважение – ценности, които са в основата на коледния дух.

Поздравления за всички ученици, родители и учители, които се включиха и подкрепиха инициативата „Доброто е сред нас“. С примера си те доказаха, че когато сме заедно, можем да направим празниците по-светли и смислени за всички.