В дните преди Коледа ученици от нашето училище се обединиха около благотворителната инициатива „Доброто е сред нас“, водени от желанието да внесат повече радост, съпричастност и празнично настроение в училищната общност.
С много внимание и искреност те направиха жест на подкрепа към свои връстници, като показаха, че истинската доброта не се измерва в материални неща, а в намеренията и човечността зад тях. Инициативата беше израз на споделеност, грижа и уважение – ценности, които са в основата на коледния дух.
Поздравления за всички ученици, родители и учители, които се включиха и подкрепиха инициативата „Доброто е сред нас“. С примера си те доказаха, че когато сме заедно, можем да направим празниците по-светли и смислени за всички.