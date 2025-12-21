21.12.2025 17:07 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Учениците от 3.б клас с много старание и вдъхновение изработиха красиви сурвакници по проект „Сурвакница“. Те се запознаха с българските народни традиции и обичаи, свързани с Нова година, и вложиха творчество, сръчност и въображение в своята работа. Проектът допринесе за съхраняване на българските традиции и донесе много радост и положителни емоции на децата.