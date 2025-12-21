Сливен. Новини от източника. Последни новини

СУРВА, ВЕСЕЛА ГОДИНА!

, Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 36 минути | 30

С цел да съхранят традицията, учениците от 3. А клас, заедно със своите родители, се включиха с много вдъхновение в проекта „Сурвакница“, посветен на един от най-любимите стари български обичаи.

С много старание, усмивки и желание децата и техните семейства изработиха красиви сурвакници, като вложиха труд, творчество и любов към българските традиции.

Благодарим на учениците и родителите за активното участие и за това, че заедно пазим и предаваме българските обичаи!

Нека новата година бъде здрава, щастлива и успешна за всички!

