Коледна магия с кауза в Шивачево

В навечерието на най-светлия християнски празник – Рождество Христово, Средно училище „Георги Алексиев Каравелов“, съвместно с ДГ „Слънчев ден“, организират Коледен благотворителен концерт и Коледен благотворителен базар, обединени от една обща кауза – да подадем ръка на човек в нужда.

Събитието ще се състои на 22 декември 2025 г. (понеделник) от 17:00 часа в НЧ „Просвета 1898“. Посетителите ще имат възможност да разгледат и закупят ръчно изработени коледни сувенири и вкусни домашно приготвени изкушения, създадени с много старание и празничен дух. Всеки закупен артикул ще бъде не просто подарък, а жест на съпричастност и надежда.

От 18:00 часа ще започне празничната коледна програма, в която ще вземат участие децата от СУ „Георги Каравелов“ и ДГ „Слънчев ден“, подготвили вълнуващи изпълнения, които ще създадат топла и вдъхновяваща атмосфера.

Всички събрани средства от благотворителния концерт и базар ще бъдат дарени за лечението на наша съгражданка, като израз на човечност, солидарност и грижа.

Организаторите канят всички жители и гости на града да се включат в инициативата и да споделят магията на Коледа, защото тя не е само в светлините и подаръците, а най-вече в силата на човешката доброта.