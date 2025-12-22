С топлина, светлина и балканско сърце Котел посрещна Дядо Коледа и Снежанка

22.12.2025 10:13 , Людмила Калъпчиева

С топлина, светлина и балканско сърце Котел посрещна най-очакваните коледни гости – Дядо Коледа и Снежанка, които пристигнаха на градския площад с пъстро коледно влакче. Техният празничен вход бе част от тържеството „Коледа с приятели“, организирано от Община Котел, което завърши с впечатляваща празнична заря.

Още преди кулминацията събитието събра множество жители и гости на града, обединени от духа на предстоящата Коледа – семейна, искрена и изпълнена с традиции. Празничната атмосфера бе допълнена от коледен базар с ръчно изработени сувенири и украси, в който се включиха ДГ „Дъга“ – Котел, Общинска библиотека „Петър Матеев“ и други местни участници.

Началото на празничната програма поставиха актьорите на Държавен куклен театър – Сливен, а след тях „Даскалската коледарска група“ при СУ „Георги Ст. Раковски“ отправи традиционни коледарски благословии за здраве, берекет и благополучие.

Кметът на Община Котел г-н Коста Каранашев поздрави присъстващите, като изрази радостта си, че площадът е изпълнен с хора, и подчерта, че въпреки трудната международна и вътрешнополитическа обстановка, изминалата година е била успешна за общината, а Котел продължава уверено да върви напред. Той увери съгражданите си, че могат да разчитат на подкрепата на общинската администрация и пожела на всички здрава и успешна 2026 година.

С емоционалните си изпълнения Надя и Младен Малакови докоснаха сърцата на публиката и напомниха защо Котел е люлка не само на Българското възраждане, но и на българския дух и фолклор.

Кулминацията на вечерта бе раздаването на коледните подаръци от Дядо Коледа, който зарадва близо 600 деца до четвърти клас от цялата община. Празникът премина с изключително настроение, а около паметника на Георги Ст. Раковски се извиха чудни хора – жив символ на българската традиция и непрекъснатата връзка между поколенията.

За още по-топла атмосфера всички гости бяха почерпени с греяно вино, ароматен чай и телешко варено, а финалът на вечерта бе поставен с много настроение от рок група „Ямбол проджект“ и пъстра празнична заря, озарила небето над Котел.