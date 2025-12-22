22.12.2025 10:18 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 57

С много въображение, талант и зимно вдъхновение приключи последният, четвърти етап от Общинския конкурс за рисунка „Галерия – Четирите сезона“. Конкурсът премина под мотото „Бяла зима“ и събра в едно творчеството и детската искреност на 67 малки художници, които представиха общо 88 рисунки. Всяка творба разказваше своя снежна приказка, изпълнена с цвят, настроение и неподправена фантазия.

В конкурса участваха деца от Центъра за подкрепа за личностно развитие – гр. Котел, „Школа по изобразително изкуство НУФИ“ при ЦПЛР – Котел, Основно училище „Димитър Камбуров“ – с. Стрелци и Основно училище „Христо Ботев“ – с. Мокрен, които с вдъхновение и усърдие пресъздадоха магията на зимата.

В първа възрастова група – деца до 10 години, награди получиха:

1 място:

МЕЛИСА ЙОРДАНОВА – ЦПЛР – Котел

БЛАГОСЛАВ АЛЕКСИЕВ – ЦПЛР – Котел

ВАНЕСА ТАКЕВА – ЦПЛР – Котел

НЕЛИ АНГЕЛОВА – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен

БОЖИДАР БОЙКОВ – ОУ „Димитър Камбуров”, с. Стрелци

2 място:

МИХАИЛ КОДЕВ – ЦПЛР – Котел

НАТАЛИЯ МИТЕВА – ЦПЛР – Котел

ДЖАННЕТ БЕКИРОВА – ЦПЛР – Котел

ПЕТЪР КАТЕВ – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен

ДЖЕМИЛ ДЖЕЛИЛОВ – ОУ „Димитър Камбуров”, с. Стрелци

ХАСАН ЕДИЗ – ОУ „Димитър Камбуров”, с. Стрелци

КЕНАН ВЕЙСЕЛОВ – ОУ „Димитър Камбуров”, с. Стрелци

МАРИНА АНКОВА – ОУ „Димитър Камбуров”, с. Стрелци

ЗЕЙНЕБ ЕДИЗ – ОУ „Димитър Камбуров”, с. Стрелци

3 място:

НЕЙЛЯН МУСТАФОВА – ЦПЛР – Котел

ЙОАНА АСЕНОВА – ЦПЛР – Котел

ЖИВКО ЖИВКОВ – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен

Поощрителни награди:

ДАВИД КАТЕВ – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен

МЕЛИСА НИКОЛОВА – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен

АНГЕЛ СЛАВОВ – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен

АХМЕД ДЕЛИБЕКИРОВ – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен

Във втора възрастова група– деца до 14 години се връчиха следните награди:

1 място:

МИКАЕЛА КАРАНАШЕВА – Школа по изобразително изкуство НУФИ-ЦПЛР

ВЕСЕЛИНА ДАНАИЛОВА – Школа по изобразително изкуство НУФИ-ЦПЛР

ВИКТОРИЯ КАРАНАШЕВА –Школа по изобразително изкуство НУФИ-ЦПЛР

ВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА – Школа по изобразително изкуство НУФИ-ЦПЛР

ВИДЕЛИНА КАЧИКОВА – Школа по изобразително изкуство НУФИ-ЦПЛР

ГАБРИЕЛА ЖЕЛЕЗЧЕВА – Школа по изобразително изкуство НУФИ-ЦПЛР

СТЕФАНИЯ КОЛЕВА – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен

РОКСАНА ИВАНОВА – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен

АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен

БЕРК АХМЕДОВ – ОУ „Димитър Камбуров”, с. Стрелци

ЕМРЕ АХМЕДОВ – ОУ „Димитър Камбуров”, с. Стрелци

2 място:

МАРТИН КАЗАКОВ – Школа по изобразително изкуство НУФИ-ЦПЛР

МИНЕ САЛИМОВА – Школа по изобразително изкуство НУФИ-ЦПЛР

ЙОАНА ИВАНОВА – Школа по изобразително изкуство НУФИ-ЦПЛР

КАТЯ ЖЕЛЕВА – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен

ВЕРОНИКА СТЕФАНОВА – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен

ЯСМИН ДЖЕЛИЛОВА – ОУ „Димитър Камбуров”, с. Стрелци

НЕЖЕЛЯ ИСУФОВА – ОУ „Димитър Камбуров”, с. Стрелци

3 място:

БОРИСЛАВА АНГЕЛОВА – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен

Поощрителни награди:

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ – ОУ „Хр. Ботев“, Мокрен

ИЛИЯ СЛАВЧЕВ – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен

АДРЕАН САШЕВ – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен

МАРИЯ СТЕФАНОВА – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен

АНИ ГЕОРГИЕВА – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен

МЕХМЕД ЕДИЗ – ОУ „Димитър Камбуров”, с. Стрелци

Организатори на конкурса са Община Котел и НЧ „Съгласие-Напредък-1870“ – гр. Котел.