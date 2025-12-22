С много въображение, талант и зимно вдъхновение приключи последният, четвърти етап от Общинския конкурс за рисунка „Галерия – Четирите сезона“. Конкурсът премина под мотото „Бяла зима“ и събра в едно творчеството и детската искреност на 67 малки художници, които представиха общо 88 рисунки. Всяка творба разказваше своя снежна приказка, изпълнена с цвят, настроение и неподправена фантазия.
В конкурса участваха деца от Центъра за подкрепа за личностно развитие – гр. Котел, „Школа по изобразително изкуство НУФИ“ при ЦПЛР – Котел, Основно училище „Димитър Камбуров“ – с. Стрелци и Основно училище „Христо Ботев“ – с. Мокрен, които с вдъхновение и усърдие пресъздадоха магията на зимата.
В първа възрастова група – деца до 10 години, награди получиха:
1 място:
МЕЛИСА ЙОРДАНОВА – ЦПЛР – Котел
БЛАГОСЛАВ АЛЕКСИЕВ – ЦПЛР – Котел
ВАНЕСА ТАКЕВА – ЦПЛР – Котел
НЕЛИ АНГЕЛОВА – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен
БОЖИДАР БОЙКОВ – ОУ „Димитър Камбуров”, с. Стрелци
2 място:
МИХАИЛ КОДЕВ – ЦПЛР – Котел
НАТАЛИЯ МИТЕВА – ЦПЛР – Котел
ДЖАННЕТ БЕКИРОВА – ЦПЛР – Котел
ПЕТЪР КАТЕВ – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен
ДЖЕМИЛ ДЖЕЛИЛОВ – ОУ „Димитър Камбуров”, с. Стрелци
ХАСАН ЕДИЗ – ОУ „Димитър Камбуров”, с. Стрелци
КЕНАН ВЕЙСЕЛОВ – ОУ „Димитър Камбуров”, с. Стрелци
МАРИНА АНКОВА – ОУ „Димитър Камбуров”, с. Стрелци
ЗЕЙНЕБ ЕДИЗ – ОУ „Димитър Камбуров”, с. Стрелци
3 място:
НЕЙЛЯН МУСТАФОВА – ЦПЛР – Котел
ЙОАНА АСЕНОВА – ЦПЛР – Котел
ЖИВКО ЖИВКОВ – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен
Поощрителни награди:
ДАВИД КАТЕВ – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен
МЕЛИСА НИКОЛОВА – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен
АНГЕЛ СЛАВОВ – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен
АХМЕД ДЕЛИБЕКИРОВ – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен
Във втора възрастова група– деца до 14 години се връчиха следните награди:
1 място:
МИКАЕЛА КАРАНАШЕВА – Школа по изобразително изкуство НУФИ-ЦПЛР
ВЕСЕЛИНА ДАНАИЛОВА – Школа по изобразително изкуство НУФИ-ЦПЛР
ВИКТОРИЯ КАРАНАШЕВА –Школа по изобразително изкуство НУФИ-ЦПЛР
ВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА – Школа по изобразително изкуство НУФИ-ЦПЛР
ВИДЕЛИНА КАЧИКОВА – Школа по изобразително изкуство НУФИ-ЦПЛР
ГАБРИЕЛА ЖЕЛЕЗЧЕВА – Школа по изобразително изкуство НУФИ-ЦПЛР
СТЕФАНИЯ КОЛЕВА – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен
РОКСАНА ИВАНОВА – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен
АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен
БЕРК АХМЕДОВ – ОУ „Димитър Камбуров”, с. Стрелци
ЕМРЕ АХМЕДОВ – ОУ „Димитър Камбуров”, с. Стрелци
2 място:
МАРТИН КАЗАКОВ – Школа по изобразително изкуство НУФИ-ЦПЛР
МИНЕ САЛИМОВА – Школа по изобразително изкуство НУФИ-ЦПЛР
ЙОАНА ИВАНОВА – Школа по изобразително изкуство НУФИ-ЦПЛР
КАТЯ ЖЕЛЕВА – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен
ВЕРОНИКА СТЕФАНОВА – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен
ЯСМИН ДЖЕЛИЛОВА – ОУ „Димитър Камбуров”, с. Стрелци
НЕЖЕЛЯ ИСУФОВА – ОУ „Димитър Камбуров”, с. Стрелци
3 място:
БОРИСЛАВА АНГЕЛОВА – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен
Поощрителни награди:
ВАСИЛ ВАСИЛЕВ – ОУ „Хр. Ботев“, Мокрен
ИЛИЯ СЛАВЧЕВ – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен
АДРЕАН САШЕВ – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен
МАРИЯ СТЕФАНОВА – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен
АНИ ГЕОРГИЕВА – ОУ „Хр. Ботев“, с. Мокрен
МЕХМЕД ЕДИЗ – ОУ „Димитър Камбуров”, с. Стрелци
Организатори на конкурса са Община Котел и НЧ „Съгласие-Напредък-1870“ – гр. Котел.