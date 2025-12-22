Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 22.12.2025 г.

22.12.2025 10:20 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 19.12.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 22.12.2025 Г.

Котел: Криминалисти от РУ-Котел са задържали извършител на взломна кражба в рамките на няколко часа след получаване на сигнала. На 19 декември е заявена кражба на пари от пощенския клон в село Кипилово. По първоначална информация и данни на заявителя в помещението е проникнато с взлом и са откраднати около 800 лева. След проведените незабавни издирвателни действия извършителят е установен- криминално проявен мъж на 35 години от град Сливен. По време на задържането в него е намерена откраднатата сума. Отведен е в РУ-Котел и задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Сливен: Притежание на наркотици са установили полицейски служители при засилената патрулна дейност в град Сливен. На 19 декември, в 22,30 часа, до игрална зала на бул. „Цар Симеон“ е извършена проверка на 47-годишен мъж от град Сливен. В него е намерено пакетче, съдържащо вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

35-годишен водач на лек автомобил „БМВ“ е хванат да управлява след употреба на наркотични вещества. Пробата е извършена на 19 декември, около 16,30 часа, в района на бул. „Банско шосе“ от екип на сектор „Пътна полиция“-Сливен. Водачът е изпробван на място с техническо средство, като пробата е дала положителен резултат. Задържан е за 24 часа. Издаден е талон за медицинско изследване. Образувано е досъдебно производство.

Нова Загора: На 21 декември, в 18,08 часа, в дежурната част на РУ-Нова Загора е настъпило пътно произшествие без пострадали и с леки материални щети. Инцидентът е станал в центъра на село Баня с лек автомобил „Шкода Октавия“, управлявана от водач на 44 години от град Нова Загора. Изпробван е с техническо средство за употреба на алкохол като пробата е показала положителен резултат над 1,2 промила /2,50/. На водача е издаден талон за медицинско изследване. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 19.12.2025 г., в 11,33 часа, в РСПБЗН – Твърдица е постъпил сигнал за пожар с преки материални загуби, възникнал в цех за дървообработване, намиращ се в района на гара Чумерна. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Твърдица и един екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожени са 45 кв. м. покривна конструкция, калибровъчен шлайф, аспирация, ел. инсталация. Спасени са една сграда, хале и 5 броя дървообработващи машини.