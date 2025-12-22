На “лов” за добри и лоши търговски практики в Лондон

22.12.2025 10:44 , Людмила Калъпчиева

quot;>подкаст епизод на онлайн платформата за популяризиране на потребителските права и наблюдение на пазара “Ние, потребителите”, който показва както добри, така и спорни примери на Острова – от кампаниите за намаления до ежедневните „дребни“ трикове, които най-вече туристите плащат, без да се замислят.

И в Лондон могат да бъдат видени едни от най-разпространените и у нас практики по време на кампании за намаления. В обектите се откриват примери за лоши практики като липса на цени на някои артикули, неприлагане на оферти като плащаш 2, получаваш 3 и пр. Има и директни опити за насърчаване на продажбите – отстъпка при закупуване на два еднакви артикула, издаване на ваучер за предоставяне на предварително посочена сума при покупка над определена стойност. Срещат се и ограничения, като например неприлагане на намалението при ползване на карти за отстъпки – познато и в България. И също – както и у нас, находчиви търговци използват кампаниите за намаление за провеждане на маркетингови програми за спечелване на клиенти. Има лоялни програми за събиране на точки и печелене на безплатни артикули.

Въпреки, че наскоро Великобритания прие законодателство, което забранява на големите вериги да промотират храни и напитки с прекомерно съдържане на мазнини, захари и сол, както и да ги рекламират на касите, входовете на обектите и пазарските колички, подобни практики все още се срещат. Част от промените обаче предстои да влязат в сила. Например, след 5 януари 2026 година започва да действа ограничаване на рекламата на такива продукти по телевизията до 21:00 ч. и пълна забрана за рекламирането им онлайн. Заведенията за бързо хранене пък не трябва да предлагат така наречените „бездънни“ чаши за безалкохолни напитки с добавена захар - един от най-популярните им продукти, които привличат клиентите. Причината за тези рестрикции - да се намали затлъстяването и нездравословното хранене сред населението. Официални данни сочат, че около 2/3 от възрастните във Великобритания и 1 от 3 деца, завършващи начално училище, са с наднормено тегло или затлъстяване.

В България подрастващите, които тежат повече от нормалното за възрастта си, са 30%. С тези данни се нареждаме сред първите страни в Европа по детско затлъстяване. И тъй като у нас все още подобна правна норма няма, е добре да си я поставим сами.

Великобритания не е чест от Европейския съюз и не е задължена да спазва европейското потребителско законодателство. Независимо от това, в някои случаи тя се справя и по-добре от нас – държавите членки. Например, при мобилните услуги. В продължение на години милиони потребители в Обединеното кралство се оплакваха, че сметките им за мобилни и интернет услуги поскъпват по средата на договора — и то без да знаят предварително с колко. Телекомите обвързваха цените с инфлационни индекси и допълнителни проценти, което правеше бъдещата цена непредсказуема и непрозрачна. Именно тези оплаквания и натиск от потребителски организации доведоха до реакцията на регулатора Ofcom, в резултат на което от 17 януари 2025 г. на доставчиците на телефонни услуги, широколентов интернет и платена телевизия е забранено да включват условия за инфлационно обвързано или процентно обвързано увеличение на цените във всички нови договори. Ако решат да увеличат цените по средата на договора, трябва да дадат на клиентите едномесечно предизвестие и право на прекратяване на договора без неустойка. Така потребителите вече имат яснота и защита от непредвидени поскъпвания по време на договора.

В България четири поредни години телекомуникационните оператори индексираха цените по действащите договори на потребителите с обявявания от Националния статистически институт годишен индекс на инфлацията. “След като още през първата година от „Ние, потребителите“ изразихме мотивирано становище, че това става възможно заради неравноправни клаузи и нелоялни търговски практики от страна на дружествата и изпратихме писма до всички компетентни държавни органи, както и заради пълното прилагане на изискванията на Акта за цифровите услуги, парламентът прие промени в Закона за електронните съобщения.”, припомня авторът и водещ на подкаста Габриела Руменова. Новите текстове в националното законодателство дадат възможност на потребителите да прекратят договора си с мобилния оператор без неустойки, ако той промени условията по него, включително при индексация на цените на включените услуги. Всеки потребител ще може да упражни правото си на прекратяване на договора в срок до два месеца, след като телекомът го е уведомил за промяната на предварително обявените от него условия. Договорът ще се счита за прекратен от датата, на която предприятието е получило уведомлението.

Подкаст епизодът на “Ние, потребителите” от Лондон показва и много разпространената във Великобритания практика ресторанти автоматично да включват 12.5% (понякога повече) такса за сервиз към сметката. Тя е доброволна - не е регламентирана със закон, но фактът, че е добавена по подразбиране и е част от крайната сума, води до това посетителите да я плащат, без да се замислят. “Законът изисква всяка надценка или допълнителна сума да бъде съобщена ясно още преди поръчката. Ако липсва такова предупреждение, таксата става непрозрачна, може да се счита за нелоялна практика и не сме длъжни да я заплатим”, коментира Габриела Руменова.