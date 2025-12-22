22.12.2025 10:45 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 23 минути | 40

В ОДМВР и РДПБЗН в Сливен е създадена организация и са предприети мерки по отношение опазване на обществения ред, пътната и пожарна безопасност преди и по време на предстоящите празници и съпътстващите ги почивни дни.

Засилен контрол по спазване на Закона за движение по пътищата ще има от 23 декември до 5 януари. Предвижда се увеличаване броя на екипите, осъществяващи контрол по главните пътища в област Сливен- магистрала „Тракия” пътища І-6, ІІ-53 и ІІ-66. Контрол ще се осъществява и на входно-изходните пътни участъци в малките населени места. Планирани са специализирани операции „Алкохол, наркотици и неправоспособност” и операции по метода на широкообхватния контрол.

ОДМВР-Сливен апелира към водачите да проверяват прогнозата за времето преди да тръгнат на път и да подготвят автомобилите за движение при зимни условия.

По време на празничните дни охраната на обществения ред ще се осъществява при засилена патрулна дейност на територията на общинските центрове от дежурни екипи на криминална полиция, пътна полиция и групите по патрулно-постова дейност. Предвидени са мобилни екипи, които да извършват обходи в малките населени места.

Ще се следи за спазване на изискванията при продажба и използване на пиротехнически изделия. Екипи на служби КОС към районните управления извършват проверки в търговските обекти по отношение спазване разпоредбите за продажба и съхранение на пиротехнически изделия.

От началото на месец декември екипи на РДПБЗН-Сливен извършват проверки и обследване на търговски обекти, заведения, хотелски комплекси, вилни селища. В хода на проверките не са констатирани сериозни нарушения. С цел превенция на управителите на обектите са съставени предписания за пожарна безопасност. Проверките са съчетани с инструктаж на съответните длъжностни лица с цел ограничаване на предпоставките за възникване на пожари. Гражданите да са внимателни при използване на пиротехнически изделия, устройването на новогодишната украса и безопасната експлоатацията на отоплителните уреди.

ОДМВР-Сливен пожелава на всички светли празници и весело посрещане на Новата 2026 година.