Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 19.12.2025 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 18.12.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 19.12.2025 Г.

Сливен: Притежание на наркотици са установили полицейски служители от участък „Надежда“ към РУ-Сливен. На 18 декември, при ежедневния контрол в района на кварталите „Надежда“, „Даме Груев“ и „Ст. Заимов“, е извършена проверка на 34-годишен жител на град Ямбол. В него е намерено пакетче, съдържащо вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Спрян е от движение автомобил, който се е движил в пъти над нормата на отработените газове, по време на широкообхватен контрол на пътя Сливен-Ямбол. За времето от 10 до 12 часа на 18 декември служители на отдел „Охранителна полиция“ и сектор „Пътна полиция“ са осъществили контрол над водачите на МПС по отношение техническата изправност на автомобилите, употреба на алкохол и/или наркотични вещества, редовни документи, правоспособност и други. Проверени са 103 превозни средства и 126 лица. Констатирани са 18 нарушения- един автомобил е спрян от движение поради опасна техническа неизправност- замърсяване на околната среда /отработените газове са 3 пъти над нормата/, един е санкциониран за неправилно изпреварване, четири акта за техническа неизправност, шест санкции за неизползване на обезопасителен колан и други. Връчени са осем ел. фиша, три от тях са платени на място на пос терминал, с който са оборудване служебните автомобили на пътна полиция.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.