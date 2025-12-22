ОДМВР-Сливен: Препоръки за предстоящите коледни и новогодишни празници

22.12.2025 11:22 , Людмила Калъпчиева

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ ПРИ ПАЗАРУВАНЕ

Празничната суматоха, свързана с подготовката за Коледа и Нова година е любимо време за всички. Не бива да се забравя, че това е и удобен момент и за крадците, които използват навалицата около пазарите, празничните базари и местата за масово събиране на хора. Те се възползват от празничната приповдигнатост и разсеяност на хората и ловко отнемат портфейли от преметнати през рамо дамски чанти и външни джобове на дрехи със свободна кройка. Въпреки, че през последните години броят на джебчийските кражби е значително намалял, криминалистите препоръчват предпазливост, грижливо отношение към парите и дискретност.

Добре е да не се носят големи суми пари, а ако все пак се налага - да бъдат разделени на части и поставени на различни места в чантата или във вътрешни джобове на дрехите. При попадане в навалица, чантите трябва да бъдат притиснати плътно до тялото. Предпазливост е необходима и при пазаруване в магазините. При избиране на подаръци, дрехи или обувки за празничната нощ, портфейлът или парите не бива да се оставят без надзор – в поставената на рафт или на щанда чанта или в джоба на връхните дрехи, закачени в пробната. Оставени в купето на автомобила пакети и чанти с покупки и подаръци също могат да привлекат вниманието на крадците.

Полицейските служители напомнят на гражданите да бъдат предпазливи и при съхранението и ползването на банкови карти. Често срещана, но изключително неразумна практика е пин-кодът да бъде съхраняван в един и същ портфейл с банковата карта. При ползване на банкомат, гражданите трябва да се уверят, че хората изчакващи зад тях нямат видимост към клавиатурата, на която набират пин-кода и задължително да закриват клавиатурата с ръка. При установяване, че от сметката липсват суми, които не са теглени от собственика на картата, следва незабавно да се уведоми обслужващата банка.

СИГУРНОСТ ЗА ЖИЛИЩЕТО

В почивните дни около Коледа и Нова година мнозина предпочитат за посрещнат празниците с близки и приятели извън дома си. За да няма неприятни изненади при завръщането, е добре да се вземат мерки за предпазване на жилището и ценните вещи. Криминалистите припомнят, че в последните години предмет на кражба стават предимно оставените в жилищата пари, накити от благороден метал и компактната техника – видеокамери, мобилни телефони, преносими компютри, цифрови фотоапарати. Когато собствениците отсъстват, парите и ценните вещи не бива да бъдат оставяни в жилището, без съответните мерки за сигурност.

На първо място отново е дискретността - не бива да са много хората, които знаят, че семейството ще отсъства от дома. Децата също трябва да бъдат предупредени да не разказват за предстоящото пътуване. При отсъствие за няколко дни всички врати и прозорци трябва да бъдат грижливо затворени. Скъпата брава не е достатъчна гаранция за сигурност на дома. Добро решение е поставянето на сигнално-охранителна техника или поне на локална аларма.

Ако жилището ще е празно само за една нощ, осветлението може да бъде оставено включено - тъмните прозорци са най-достъпният ориентир за апашите, че собствениците не са вкъщи. При продължително отсъствие е добре доверени съседи или роднини да наглеждат жилището и при забелязване на съмнителни лица по стълбите на сградата да се обаждат в полицията. И отново - в никакъв случай да не бъдат оставяни в дома големи суми пари и ценности!

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ЗА ПОЖАР

Спазването на коледните традиции, носи настроение, но понякога също е източник на риск. Отрупаната с хартиени гирлянди и памук коледна елха, лесно може да бъде запалена от горящи свещи, от искрите на бенгалския огън или от използвани в непосредствена близост пиротехнически изделия. Пожарникарите препоръчват елхата да бъде поставяна далече от завеси, покривки и други горими материали и внимателно да бъде подбрана украсата й. Да се избягва поставянето на гирлянди и украшения от лесно запалими материи, а при използване на електрическа украса – да се направи проверка на техническото й състояние и изправността на електрическото захранване.

Категорично да се избягва по елхата или в близост до нея да бъдат палени свещи, бенгалски огън, фойерверки и др. Те са много опасни и когато са в ръцете на деца - оставени без наблюдение. Разумно е терасите, таваните и избените помещения да бъдат своевременно разчистени от съдове с горими течности, от предмети и отпадъци, които могат възпламенени от хвърлени от съседите пиротехнически изделия, а домакините да се погрижат за изправността на готварските и отоплителните уреди, както и на електрическата инсталация, която по празниците е подложена на голямо натоварване.

РАЗУМНО ШОФИРАНЕ

Пътуването с личния автомобил също трябва да бъде грижливо подготвено. Преди тръгване, водачът следва да се увери, че колата е в изправност и напълно оборудвана за пътуване в зимни условия. Увеличеният трафик в дните от Коледа до Нова година, изискват спокойствие, разумно поведение и опит зад волана. Този сезон, характерен с мокри, заснежени и заледени настилки не е подходящо време за високи скорости, рисковани изпреварвания или за усъвършенстване уменията на неопитни водачи.

Шофьорите не бива да сядат зад волана, ако въздействието на поетия алкохол не е отминало – контролът на пътна полиция в това отношение ще бъде строг и безкомпромисен.

ОД МВР Сливен пожелава на всички граждани спокойни празнични дни, изпълнени със споделена обич и добро настроение. Ако все пак нещо помрачи празничното Ви настроение – чрез тел.112 можете да се свържете РУ “Полиция” и РСПБЗН- “Пожарна безопасност и защита на населението”, където дежурят хора, готови да Ви помогнат.