Стефан Радев: 2025 година беше успешна за Община Сливен

22.12.2025 12:26 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 16 минути | 1

2025 година беше успешна за Община Сливен по отношение на работата по определени проекти, каза на последния за годината брифинг пред журналисти кметът Стефан Радев. Той коментира, че в началото отиващата си година е дала надежда за стабилност и нормален цикъл на работа. Въпреки приетия по-късно държавен бюджет, което скъсява хоризонта за изпълнение на проектите, Общината се е справила и дейностите се извършват в срок. Сред тях са изграждането на Индустриалния парк, на физкултурните салони на двете гимназии, мащабният ремонт на Дома за стари хора, на военния стадион. Друг проект на Общината е реконструкцията на инфраструктурата в квартал „Речица“ след изпълнението водния цикъл. Работи се и по обновяване на уличното осветление по 11 от големите булеварди на града.

„Друг важен акцент от нашата работа е ремонтът на тротоари не само в Централна градска част, но и в кварталите. Работим и по реализацията на проекти за благоустрояване на терени в различни райони на града. Ремонтираме и зала „Сирак Скитник“. Към момента държавата е изплатила малка част от средствата само по някои проекти – строителството на физкултурни салони“, както и за ремонт на Военния стадион“, допълни кметът.

Не са изплатени средствата за ремонта на бул. „Цар Симеон“, за асфалтирането на кв. „Речица“, за подмяната на осветлението по големите булеварди, за ремонта на водопровода на село Градско, както и за други проекти.

Той смята, че настоящата политическа ситуация поставя под риск изпълнението на всеки проект. Надява се кризата да не доведе до нарушение във финансирането.

„Краят на годината е горчив за общините с нестабилността и кризата. Това, което зависи от нас, го правим и ще го правим. Очаквам разумът да надделее в името на стабилността на страната. Обратното на стабилност е хаос, от който няма как да очакваме нещо добро“, каза в заключение Стефан Радев.