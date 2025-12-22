22.12.2025 13:48 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 28 минути | 38

Община Сливен не планира увеличение на данъци и такси за 2026 година. Напротив, въвеждайки еврото, администрацията ще закръгля сумите – ако дадена услуга е струвала 2 лева, например, то от 1 януари тази услуга ще е 1 евро (1.95583). Това обясни кметът Стефан Радев на последния за 2025 година брифинг.

„За Сливен не предвиждаме увеличаване на данъци и такси, напротив. С приемането на еврото закръгляме на по-ниска сума. Така се получава да плащаме по-малко с около 2% за същите услуги. От големите общини и областни центрове събираме най-малко данъци и такси на глава от населението. При средно за страната около 400 лева, за Сливен е около 280 лева“, обясни кметът.

Той посочи, че събираемостта в Община Сливен е над средната за страната. „Залагаме на по-ниско облагане, което да води до икономическа активност“.

Стефан Радев отново подчерта, че влизането на България в еврозоната, ще донесе само позитиви.

„Влизането на България в еврозоната е огромен политически успех за страната ни, изключително постижение, което в икономически план няма нито един недостатък. Страната влиза с едни от най-добрите макропоказатели“, подчерта кметът.

По думите му опитите да се свърже промяната в цените с влизането ни в еврозоната, са силно спекулативни. „Ако някой може да вдигне цените, той ще го направи независимо в каква валута са те“, категоричен е Радев.