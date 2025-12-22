Почина Георги Йорданов - бивш министър на културата и Почетен гражданин на Сливен

22.12.2025 14:08 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди около 1 час | 61

С дълбока скръб научихме за кончината на Георги Йорданов, бивш министър на културата на България и Почетен гражданин на Сливен. Той ще бъде помнен като ярка фигура и виден общественик, човек, който се посвети на развитието на културния живот в страната ни. Неговият принос към българската култура и наследство ще остане за поколения напред.

Изказваме най-искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите му в този тежък момент! Нека спомените за неговия труд и постижения ви донесат утеха и сила!

Поклон!

Димитър Митев

Председател на Общински съвет - Сливен