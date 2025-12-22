22.12.2025 14:17 , Людмила Калъпчиева

За поредна година, в навечерието на коледните и новогодишни празници, от 5 до

19 декември 2025г. вкл., Регионална библиотека „Сава Доброплодни”- Сливен

предложи на своите малки и по-големи читатели и на сливенското гражданство богата

празнична програма.

В програмата на тържествата „Коледа в библиотеката“-2025 бяха включени:

срещи при Коледното дърво на желанията, представления за деца, изложба коледни

картички от конкурса „Коледна магия” - 2025, церемония за награждаване на

отличените участници в конкурса за коледна картичка и оригинално коледно

пожелание, коледен концерт. Интересен акцент в програмата е и изложбата -

илюстрации „Коледа през погледа на утвърдени български майстори на

илюстрацията“.

От 4 до 19 декември 2025г. мечтите и желанията на над 1200 сливенски деца и

юноши събра Коледното дърво на желанията в библиотеката. И тази година на

огромна елха във фоайето на библиотеката деца и юноши окачиха своите желания за

следващата година. Предстои желанията да бъдат обобщени и веднага след коледните

празници ще бъдат обявени. Така, ние възрастните, ще можем да узнаем съкровените

желания на децата и да помогнем те да се изпълнят.

От 9 до 18 декември 2025г., по традиция в библиотеката отвори врати приказен

театър. Представленията привлякоха рекорден брой зрители. Над 1500 деца на възраст

7 - 9г. /I - III клас/, от различни сливенски училища /НУ “Васил Левски“, ОУ “Христо

Ботев“, ОУ “Д-р Иван Селимински“, СУ “Пейо К. Яворов“, ОУ “Панайот Хитов“, ОУ

“Св.св.Кирил и Методий“, СУ “Йордан Йовков“, СУ “Константин Константинов“, ОУ

“Елисавета Багряна“/ по график проследиха представлението „Как да получиш най-

големия коледен подарък?” – весела история за коледните премеждия на талантливия

и добросърдечен Зайо, в опит да спаси своето стихотворение от лошия Вълчо и

хитрата Лисана и да получи от Дядо Коледа най-големия коледен подарък.

Постановката беше реализирана от театрална група на служители от библиотеката с

подкрепата на актьора Ангел Попов от ДКТ-Ямбол.

На 18 декември 2025г. в централното фоайе на библиотеката беше открита

изложба-илюстрации „Коледа през погледа на утвърдени български майстори на

илюстрацията“. На 12 пана са представени илюстрации на художниците Борис

Стоилов, Петър Станимиров, Ралица Мануилова и Елена Жаблянова, носители на

Националната награда „Константин Константинов“ в категория „Илюстратор“ в

различни издания на Националния фестивал на детската книга, който се организира

ежегодно от сливенската регионална библиотека вече 27 години. Интересен акцент в

изложбата са представените в шест витрини книги от 20-те години на миналия век до

наши дни с илюстрации за Коледа на най-известните български художници.

На 18 декември 2025г., от 11:00ч., на официална церемония бяха наградени

отличените участници в конкурса за коледна картичка и оригинално коледно

пожелание „Коледна магия“ - 2025. Церемонията завърши с концерт, в който със свои

изпълнения се включиха млади сливенски изпълнители и детска коледарска група от

ОУ “Елисавета Багряна“.

Конкурсът за коледна картичка и оригинално коледно пожелание се организира

от РБ ”Сава Доброплодни” за седемнадесета поредна година, за да поощри децата и

тийнейджърите да пресъздадат коледната магия - светла, красива и съзидателна. В

него тази година се включиха над 1000 деца и тийнейджъри, на възраст от 6 до 16г. от

детски градини, училища и арт школи от Сливен и от цялата страна.

Тридесет и седем са отличените участници в двата раздела на конкурса като в

раздел „Оригинално коледно пожелание” са наградени 16 участници, а в раздел „Най-

красива коледна картичка” - 21 участници. Отличените участници получиха

наградите си от директора на библиотеката - д-р Росица Петрова–Василева, която

изрази възхищението си от техните прекрасни картички и оригинални коледни

пожелания и им пожела весели коледни празници, здраве, сбъднати детски мечти и

много успехи в бъдещите конкурси на библиотеката. И тази година всички деца и

тийнейджъри, включили се в конкурса, получават грамоти за участие. На отличените

участници от други населени места наградите вече са изпратени по куриер, за да ги

получат преди коледните празници.

С красивите коледни картички, изпратени за конкурса, е уредена изложба във

фоайетата на библиотеката, която може да бъде посетена до 10 януари 2025г. вкл.

Чрез богатата и разнообразна програма „Коледа в библиотеката”-2025 екипът на

РБ „Сава Доброплодни” отново направи очакването на коледните празници интересно

и вълнуващо, както за децата и тийнейджърите, така и за всички сливенци.