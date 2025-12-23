23.12.2025 08:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

За 2026 година Община Сливен има много подготвени проекти. На последния за годината брифинг кметът Стефан Радев посочи като ключов разширяването на улица „Г. Раковски“ от „Двата аслана“ до Новоселксия мост.

„Този проект не е най-големият, но е важен като значение. Ключов е от гледна точка на дългогодишните очаквания на гражданите. Отчуждават се имоти от южната част и участъкът се проектира“, обясни кметът.

Той посочи, че друг ключов проект, заложен за 2026 година, е цялостното преасфалтиране на булевард „Панайот Хитов“.

„Имаме амбиция да направим и визуално атрактивни кръговите кръстовища, които изградихме“, каза още Радев.

Освен това той добави, че Общината ще продължи да работи и по проекта за улицата, която ще пресича Вилна зона.

„Имаше различни варианти, но избрахме да се придържаме към сега съществуващата регулация, която е широка 9 метра. На този етап вървят отчуждителни процедури“, обясни Радев.

Той коментира обаче, че следващата година ще бъде много голямо предизвикателство от гледна точка на липсата на приет Закон за бюджета.

„Разходите вече са различни, по-високи в сравнение с месеците от предходната година. Ще бъде трудно за цялата бюджетна сфера. Не ни е за първи път, но не е нещо, на което сме се надявали. Длъжни сме да бъдем оптимисти, че разумът ще надделее и ще бъде създадена стабилност“, каза Стефан Радев.

През 2026 година трябва да стартират проектите по Плана за интегрирано развитие на Общината – одобрените концепции на Община Сливен и тези на Бургас и Ямбол, в които Сливен участва.