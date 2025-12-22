Сливенска митрополия посети фондация „Милосърдие“ и Дома за стари хора в Сливен

22.12.2025 15:35 , Канцелария (Сливенска митрополия)

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, на 22 декември представители на Сливенска митрополия посетиха фондация „Милосърдие“ и Дома за стари хора в град Сливен.

Митрополитският дякон Владимир Рогачев и г-жа Ани Вълева, директор на Културно-просветния отдел при Сливенска митрополия, предадоха от името на Сливенския митрополит Арсений сърдечни поздрави, благопожелания и почерпка по повод предстоящия светъл празник Рождество Христово.

Във фондация „Милосърдие“ домакините, начело с директора г-жа Камелия Грозева, посрещнаха гостите с радост и благодарност. Обитателите на социалната услуга поднесоха кратка празнична програма, прозвучаха коледни стихотворения от Леда Милева, Елисавета Багряна и Йордан Стубел, с което бе засвидетелствана духовна топлота, жива памет и човешка близост.

По-късно посещението продължи в Дома за стари хора в Сливен, където дякон Владимир и г-жа Ани Вълева бяха сърдечно посрещнати от директора на институцията г-жа Нина Накова и от живеещите там възрастни хора. С внимание, уважение и отеческа загриженост бяха изречени благопожелания за здраве, духовна утеха и Божие благословение.