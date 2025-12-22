Сливен, кратки вечерни новини, 22.12.2025 г., понеделник

22.12.2025 15:48 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Отиде си бившият министър на културата Георги Йорданов - Йорданов е роден в Твърдица, Сливенски окръг.

Кметът Стефан Радев изказа във фейсбук своите съболезнования по повод кончината на бившият министър на културата Георги Йорданов.

Община Сливен няма да увеличава данъците и таксите за 2026 г., а ще ги намали с 2% заради въвеждането на еврото.

Кметът на Сливен Стефан Радев обяви, че 2025 година е била успешна за Община Сливен по отношение на изпълнението на ключови проекти.

Психологическо студио „KatrInside“ проведе празничното теглене на печелившите от своята Коледна томбола.

На 22 декември 2025 в галерия “Май” ще бъде открита обща изложба на сливенските художници по повод наближаващите Коледно-Новогодишни празници.

В ОДМВР и РДПБЗН – Сливен е създадена специална организация и са предприети комплексни мерки за опазване на обществения ред, пътната и пожарната безопасност преди и по време на предстоящите празнични и почивни дни.