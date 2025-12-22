УЧЕНИЦИТЕ ПОЛУЧИХА ОТГОВОРИ ОТ ДЯДО КОЛЕДА И СПЕЦИАЛНИ ПОДАРЪЦИ ОТ БИБЛИОТЕКА „ЗОРА“

22.12.2025 16:46 , Невелина Кикьова (X СОУ )

В навечерието на празниците учениците от 2. А клас получиха вълнуваща изненада – лични отговори на писмата си до Дядо Коледа. Всяко дете държеше в ръце плик, изпълнен с внимание, добри думи и магия, която само Коледа може да донесе.

Към писмата ги очакваше и още един жест на обич: библиотека „Зора“ подари на всички деца красиви книжки за оцветяване, за да внесат още повече творчество и настроение в празничните дни.

Особено вълнение предизвика специалната награда за най-оригинално коледно послание. Тя беше присъдена на Хелин Кънджъ, чийто текст трогна всички с простото, но силно пожелание: „Всички да бъдем щастливи, защото добрината е по-мила.“

Този малък жест на мъдрост и доброта напомни на всички, че истинската магия на Коледа се крие в споделените усмивки и добрите сърца.