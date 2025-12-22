Коледната магия оживя в ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен

22.12.2025 19:02 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

По идея на Ученическия съвет училището ни се превърна в истинска коледна работилница, в която големите ученици подадоха ръка на по-малките. В съвместна инициатива ученици от шести клас и второкласниците от 2. "а", 2. "в" и 2. "г" създадоха празник, пълен с усмивки, цвят и смисъл.

Класните стаи се изпълниха с аромат на Коледа – ножички щракаха, хартия шумолеше, а картичките оживяваха под сръчните ръце на децата. Големите ученици не просто помагаха – те показваха, насърчаваха и вдъхновяваха, а малките работеха с блеснали очи и неподправен ентусиазъм.

Работилницата се превърна в урок по сътрудничество, отговорност и грижа.

Инициативата доказа, че когато идеите идват от учениците, резултатът е жив, истински и заразителен. Ученическият съвет показа как се гради училищна общност – с действие, не с думи.

Коледната работилница остави след себе си не просто украса, а топлина, спомени и пример, че доброто се учи най-добре заедно.