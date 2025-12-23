Поклон пред паметта на Георги Йорданов

23.12.2025 07:43 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен

На 91-годишна възраст ни напусна завинаги видният сливенски общественик и политик Георги Йорданов - личност, оставила дълбока диря в българската култура и духовност през последните няколко десетилетия. Неговата всеотдайност, ерудиция и проникновеност го отличаваха като държавник, за когото делата към род и родина никога не бяха достатъчни. В последното си обръщение към сливенската общественост, се откроиха словата и заветът му към нашия град: "ако няма дух на предприемчивост, на всеотдайност и на единение, няма и напредък. Нека да сме единни за постигането на високи цели и това трябва да надделее над всякакви спорове и борби. Да има и приемственост".

Екипът на Регионален исторически музей - Сливен изказва искрени съболезнования на семейството и близките на Георги Йорданов.

Поклон пред светлата му памет!