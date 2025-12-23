СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 23.12.2025

10.11.2025 г. 29.12.2025 г. 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно
10.11.2025 г. 29.12.2025 г. 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ СЛИВЕН средно
26.11.2025 г. 29.12.2025 г. 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ ЗЪРНО СЛИВЕН средно
27.11.2025 г. 29.12.2025 г. 4 РАБОТНИК, ПЛЕТАЧНА МАШИНА СЛИВЕН средно
01.12.2025 г. 10.1.2026 г. 2 КОЗМЕТИК СЛИВЕН основно
01.12.2025 г. 29.12.2025 г. 1 ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СЛИВЕН основно
01.12.2025 г. 10.1.2026 г. 1 МАНИКЮРИСТ СЛИВЕН основно
01.12.2025 г. 10.1.2026 г. 2 БРЪСНАР СЛИВЕН основно
08.12.2025 г. 30.12.2025 г. 1 ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ СЛИВЕН средно
08.12.2025 г. 30.12.2025 г. 1 ТЕРМИСТ СЛИВЕН средно
09.12.2025 г. 29.12.2025 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
09.12.2025 г. 29.12.2025 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше
12.12.2025 г. 29.12.2025 г. 1 ШИВАЧ СЛИВЕН средно