Община Сливен уведомява гражданите и юридическите лица, че плащанията на задължения за местни данъци и такси, както и таксите за административни услуги, извършвани от Общината, може да се осъществяват на място в касите на Общината до 29.12.2025 г. от 8 ч. до 17 ч., както и чрез официалните посредници „Изипей“, „Айкарт“, „Фаст пей ХД“, „Банка ДСК“, „Уникредит Булбанк“ и „Юробанк България“ в офисите им в цялата страна. Плащанията чрез „Български пощи“ ще бъдат приемани до 23.12.2025 г. На 30.12.2025 г. могат да бъдат направени преводи за задължения само чрез „Общинска банка“ до 12 ч.
График за плащанията в Местни данъци и такси по празниците
