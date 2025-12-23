График за плащанията в Местни данъци и такси по празниците

23.12.2025 09:35 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 50

Община Сливен уведомява гражданите и юридическите лица, че плащанията на задължения за местни данъци и такси, както и таксите за административни услуги, извършвани от Общината, може да се осъществяват на място в касите на Общината до 29.12.2025 г. от 8 ч. до 17 ч., както и чрез официалните посредници „Изипей“, „Айкарт“, „Фаст пей ХД“, „Банка ДСК“, „Уникредит Булбанк“ и „Юробанк България“ в офисите им в цялата страна. Плащанията чрез „Български пощи“ ще бъдат приемани до 23.12.2025 г. На 30.12.2025 г. могат да бъдат направени преводи за задължения само чрез „Общинска банка“ до 12 ч.