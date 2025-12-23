Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 23.12.2025 г.

23.12.2025 09:55 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 22.12.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 23.12.2025 Г.

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен не са регистрирани престъпления и тежки пътни инциденти.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 22.12.2025 г., в 13,29 часа, в РСПБЗН – Котел е получен сигнал за пожар в къща, намираща се на ул. „Димитър Ганев“ в село Градец. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Котел. Пострадали няма. Причината за пожара е късо съединение в ел. инсталацията. Нанесени са щети- 12 кв. м. опушени стени. Спасена е сградата.