Скъпи клиенти и приятели,

Коледните празници са тези светли дни в годината, които ни събират около семейството, изпълват домовете ни с уют и ни напомнят за най – важните човешки ценности – добротата, грижата и споделеността. Време за равносметка, за благодарност и за надежда в по – доброто утре.

Целият екип на „Топлофикация – Сливен – инж. Ангел Ангелов“ ЕАД Ви пожелава здраве, спокойствие и топлина – не само в домовете, но и в сърцата. Благодарим Ви за доверието, което ни гласувате всеки ден. За нас е чест да бъдем част от Вашето ежедневие като допринасяме за комфорта и уюта на семействата Ви.

Пожелаваме Ви светла и благословена Коледа и топли празнични мигове!

Весели празници!

Екипът на „Топлофикация – Сливен – инж. Ангел Ангелов“ ЕАД