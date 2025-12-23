АРХИПАСТИРСКО РОЖДЕСТВЕНСКО ПОСЛАНИЕ ДО ВСЕЧЕСТНИЯТ КЛИР И ПРАВОСЛАВНИТЕ ХРИСТИЯНИ ОТ СЛИВЕНСКА ЕПАРХИЯ

23.12.2025 10:55 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 28

„Бог проводи в света Своя Единороден Син, за да бъдем живи чрез Него“

(1 Иоан. 4:9)

Възлюбени в родилия се Богомладенец братя и сестри,

Отново възсиява светлината на преславното Рождество Христово. Отново Слънцето на правдата осветява човешкия род. Отново ангелите пеят дивната песен:

„Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение“ (Лука 2:14).

Със своето двухилядно поред рождественско славословие светата Църква ни връща отново към мига, в който вечността се венчава с времето, в който Безлетният получава начало, към мига, в който тайната на Бога и тайната на човека непостижимо се срещат и съчетават в най-трепетната и непроницаема тайна в историята на мирозданието- тайната на Богочовека. Защо се роди Богочовекът Христос? За да бъдем ние живи чрез Него, отговаря ни Апостолът на любовта. Господ Иисус Христос се роди, за да умъртви смъртта и да ни избави от тлението; роди се, за да ни дари Себе Си, Своето Тяло за храна и Своята кръв за питие; роди се, за да ни дари благодатта на Светия Дух, роди се, за да влее в разяденото от греха наше естество струите на вечния живот, та да бъдем живи чрез Него.

Божественото раждане на Спасителя всъщност е една непостижима тайна – тайната на боговъплъщението, която св. ап. Павел нарича велика (1 Тим. 3:16). Велик е Господ и чудни са Неговите дела, а ние сме призвани да възпяваме Неговите чудеса. Витлеем възприема Този, Който е от вечност с Отца, небето се преобразява в пещера, херувимският Божий престол се пренася в пресветата Дева, скромните ясли приемат невместимия Христос Бог – и всичко това заради нас и нашето спасение. Затуй небесните вестители казват на пастирите: „Днес ви се роди… Спасител, Който е Христос Господ” (Лука 2:11).

Бог в Христа отново съдава човека, прави го ново творение с нови сили и възможности за усъвършенстване и богоуподобяване. „Който е в Христа, той е нова твар“, пише св. ап. Павел (2 Кор. 5:17). Той е нашият път – единение с Христа и живот с Него. Така Той освещава и облагородява всички нас, които го приемаме за свой Спасител, слушаме и спазваме Неговите слова. Тогава Той ще влезе и ще остане с нас и в живота ни, а ние ще се радваме на Неговия божествен мир, ще възгаряме в сърцата си Неговата любов, ще следваме Неговата правда и Неговата истина ще ни направи свободни и щастливи.

Да се стремим към „Божия мир, който надвишава всеки ум“ (Фил. 4:7), който е гаранция за благоволението между нас човеците.

Затова трябва с всички сили да се стремим с думи и дела да благодарим на Бога за всички Негови милости към нас, да се изпълваме с Неговия мир, за да се очистим от всяка злоба и омраза и се изпълним с Христовата любов, която ще ни научи как да имаме блага воля по отношение на всеки човек, който е наш ближен, независимо от народностна или религиозна принадлежност.

Да изпълним завета на ап. Павел: „отхвърлете от себе си всичко: гняв, ярост, злоба, злоречие, сквернословие от устата си; не се лъжете един други“ (Кол. 3:4-11), „бъдете един към други нежни с братска любов“ (Рим. 12:10), защото „Бог е, който ви прави и да искате, и да действате според благата Му воля“ (Фил. 2:13).

Поздравявам освещеният клир на Богоспасаемата Сливенска епархия и всички православни християни със светлото Рождество Христово и ви желая благоденствие, мир, здраве и спасение!

Благодатта на родилия се Богомладенец Иисус Христос да бъде с всички вас!

Честито Рождество Христово!