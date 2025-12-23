Д-р Васислав Петров пожелава весели Коледни и Новогодишни празници

Уважаеми лекари, медицински специалисти, служители и партньори,
Скъпи пациенти и жители на област Сливен,
В навечерието на Коледа и настъпващата Нова година бих искал да изкажа своята искрена благодарност към всички вас за професионализма, всеотдайността и човечността, които ежедневно проявявате.
Коледните празници ни напомнят за силата на доброто, за съпричастността и надеждата — ценности, които са в основата на медицинската професия. Вашият труд, често изпълнен с предизвикателства и отговорност, е безценен за хората, на които помагаме, и за доверието, което обществото ни гласува.
Нека Новата година донесе здраве, спокойствие и увереност, че усилията ни имат смисъл. Пожелавам ви лични и професионални успехи, сплотеност в екипите, удовлетворение от добре свършената работа и много поводи за усмивки.
Нека Коледа озари домовете ви с топлина, а Новата година ни даде сили и вдъхновение да продължим да работим с отговорност, сърце и вяра в доброто.
Весела Коледа и щастлива Нова година!
С уважение,
д-р Васислав Петров
Директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен