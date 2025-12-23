Старши комисар Димитър Величков: Светли празници, скъпи съграждани!

23.12.2025 12:48 , Людмила Калъпчиева

Нека посрещнем Новата 2026 година и Рождество Христово с надежда, вяра и доброта!

Нека светлите празнични дни да изпълнят домовете ни с уют, топлина и любов!

Изпращаме една динамична година, изпълнена с предизвикателства, трудни моменти и загуба на скъпи колеги и приятели, но се надявам всеки един от нас да има повод за лично удовлетворение от постигнатото. Нека 2026 година бъде мирна и успешна! Да я посрещнем с повече позитивни очаквания, обединени, по-мъдри и отговорни!

Честито Рождество Христово и щастлива Нова година!

Директор ОДМВР-Сливен

Старши комисар Димитър Величков