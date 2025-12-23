Сливен. Новини от източника. Последни новини

КОЛЕДЕН БАЗАР В СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ – СЛИВЕН

, Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 5

Снимка 1

С много усмивки, празнично настроение и коледен дух на 22.12.2025 г. в СУ „Йордан Йовков“ – Сливен се проведе Коледен базар по инициатива на Училищния ученически съвет. Зала „Слънце“ се превърна в истинско коледно вълшебство, изпълнено с топлина, аромат на домашни сладки и празнична магия.

Събитието събра ученици, родители и учители, които с радост разгледаха богатото разнообразие от ръчно изработени коледни украси, красиви сурвакници, оригинални подаръци, вкусни домашни сладкиши и други кулинарни изкушения. Всеки щанд носеше частица от творчеството, старанието и празничния ентусиазъм на участниците, а усмивките и доброто настроение бяха навсякъде.

Изказваме искрена благодарност на всички ученици и родители, които се включиха в Коледния базар, и им пожелаваме светли, топли и незабравими коледни празници, изпълнени със здраве, обич и надежда!

Снимки

Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Снимка 7
Снимка 8
Снимка 9
Снимка 10
Снимка 11
Снимка 12
Снимка 13
Снимка 14
Снимка 15
Снимка 16
Снимка 17
Снимка 18
Снимка 19
Снимка 20
Снимка 21
Снимка 22
Снимка 23
Снимка 24
Снимка 25
Снимка 26
Снимка 27
Снимка 28
Снимка 29
Снимка 30
Снимка 31
Снимка 32
Снимка 33
Снимка 34
Снимка 35
Снимка 36
Снимка 37

Реклама