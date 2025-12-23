КОЛЕДЕН БАЗАР В СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ – СЛИВЕН

23.12.2025 12:58 , Невелина Кикьова (X СОУ )

С много усмивки, празнично настроение и коледен дух на 22.12.2025 г. в СУ „Йордан Йовков“ – Сливен се проведе Коледен базар по инициатива на Училищния ученически съвет. Зала „Слънце“ се превърна в истинско коледно вълшебство, изпълнено с топлина, аромат на домашни сладки и празнична магия.

Събитието събра ученици, родители и учители, които с радост разгледаха богатото разнообразие от ръчно изработени коледни украси, красиви сурвакници, оригинални подаръци, вкусни домашни сладкиши и други кулинарни изкушения. Всеки щанд носеше частица от творчеството, старанието и празничния ентусиазъм на участниците, а усмивките и доброто настроение бяха навсякъде.

Изказваме искрена благодарност на всички ученици и родители, които се включиха в Коледния базар, и им пожелаваме светли, топли и незабравими коледни празници, изпълнени със здраве, обич и надежда!