Сливен, кратки вечерни новини, 23.12.2025 г., вторник

23.12.2025 16:08 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 49 минути | 144

Обединението на организациите на възрастните хора и хората с увреждания в град Сливен отбеляза наближаващите светли празници с тържество в ресторант „Булгари“.

Община Сливен подготвя редица проекти за 2026 година, сред които като приоритети кметът Стефан Радев открои разширяването на улица „Г. Раковски“ в участъка от „Двата аслана“ до Новоселския мост.

Община Сливен информира гражданите и фирмите за празничния график на плащанията за местни данъци и такси, както и за таксите за административни услуги - Задълженията могат да се заплащат на касите на Общината до 29 декември 2025 г., в работното време от 8:00 до 17:00 ч., а чрез „Български пощи“ плащанията ще бъдат възможни до 23 декември 2025 г.

Кметът на община Сливен Стефан Радев и неговият заместник Пепа Чиликова присъстваха снощи на откриването на представителна Коледно-Новогодишна изложба на художници от Сливен.

Община Сливен използва всеки подходящ метеорологичен период за асфалтиране на улици в кв. „Речица“.

Коледно-новогодишните празници ще струват на семейство от четирима души между 80 и 120 лева за пазаруване на основни продукти.

Община Сливен започна преди седмица цялостното реновиране на площад „17 януари“ в квартал „Клуцохор“- емблематично място за града.