23.12.2025 19:16 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

В навечерието на коледните празници учениците от трети клас се превърнаха в истински творци и писатели. С много въображение, ентусиазъм и празнично настроение те създадоха свои приказки на тема „Коледно дърво на желанията“.

Децата измисляха вълшебни герои, необикновени случки и добри послания, свързани с магията на Коледа. Всяко желание, „закачено“ на коледното дърво в приказките, носи надежда, доброта и вяра в чудесата.

Творческата дейност насърчи учениците да развиват въображението си и да изразяват мислите и чувствата си чрез силата на словото.

Коледният дух изпълни класните стаи на третокласниците, а „Коледното дърво на желанията“ се превърна в символ на добрите мечти и споделената радост.

Отличените най-добри творби на третокласниците бяха възнаградени със сладки изкушения.

Светли, топли и споделени празници, пожелават трети клас!