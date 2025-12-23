23.12.2025 19:30 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

С много усмивки, старание и коледно настроение децата от клуба ни изработиха прекрасни пакетчета със съставки за домашен топъл шоколад с маршмелоу

Това беше нашата малка коледна работилничка в подготовка за коледния базар.

Пакетчетата станаха изключително красиви, а най-хубавото е, че всички бройки бяха продадени на базара – истински успех, постигнат с много труд и екипна работа!

Освен това всяко дете си приготви и по едно специално пакетче за себе си – подарък за Коледа и награда за добре свършената работа.

Гордеем се с тяхното старание, креативност и ентусиазъм!

Благодарим на всички, които ни подкрепиха и станаха част от това коледно вълшебство.