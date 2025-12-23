23.12.2025 19:40 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

В навечерието на светлите коледни празници ОУ "Елисавета Багряна" се превърна в истинска празнична приказка.

В продължение на цяла седмица учениците бяха без униформи, облечени в коледни костюми, цветове и усмивки. Коридорите и класните стаи грейнаха в празнична атмосфера, а училището оживя с радост, настроение и творчество.

Коледният конкурс за най-оригинално облечен клас се оказа изключително вдъхновяващ, като показа колко въображение, ентусиазъм и екипен дух притежават нашите ученици и техните учители. Журито беше приятно затруднено при избора си, тъй като всяко участие носеше своя чар и празнично настроение.

Отличените класове са:

Първо място: 2. А и 4. Г клас

Второ място: 1. В и 2. Б клас

Трето място: 5. В и 6. Б клас

Отличените получиха торти, пакетирани лакомства и бонбони.

Наградите бяха връчени лично от директора г-жа Гергана Султанова и от заместник-директорите г-жа Радослава Георгиева и г-жа Марияна Иванова, а всички участници получиха по една топка като утешителна награда – знак на благодарност за старанието и активното участие.

Поздравяваме всички деца и учители за креативността, коледния дух и прекрасното представяне. Надяваме се следващите издания на конкурса да привлекат още повече участници, за да продължим заедно тази красива празнична традиция.

Коледата е време за споделеност, вдъхновение и усмивки – а тази седмица ние ги имахме в изобилие!